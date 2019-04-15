Туркменистан провел деловые переговоры с Францией

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялось заседание межправительственной туркмено-французской комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Также в понедельник состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Франции, для участия в которых с рабочим визитом в Ашхабад прибыл государственный секретарь министерства Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан.

По итогам подписан ряд двусторонних документов, сказано в информации.

Отметим, что бизнес Франции на туркменском рынке представлен в таких сферах, как строительство, транспорт, туризм и энергетика.

Две страны заинтересованы в реализации проекта транспортировки туркменского газа в Европу. Рассматривается вариант прокладки газопровода через Каспий и Азербайджан и подключения его к транснациональным проектам в европейском направлении.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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