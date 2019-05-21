Туркменистан обсуждает с ООН проекты в области цифровых технологий

21 мая 2019 09:11 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) состоялась встреча с и.о постоянного представителя Программы развития ООН в Туркменистане Натией Нацвлишвили, сообщает Trend во вторник со ссылкой на СППТ.

В числе перспективных направлений сотрудничества названо взаимодействие по вопросам развития сервисных услуг в туристической зоне «Аваза», а также во внедрении цифровых технологий.

В ходе встречи были обсуждены возможности расширения сотрудничества по проектам ПРООН, в частности, «Умный город», сказано в информации.

Особой темой беседы стало международное сотрудничество, развитие партнёрских контактов СППТ с ведущими международными организациями и банковскими структурами, бизнес-сообществами разных стран.

Отметим, что с начала года в Туркменистане началась реализация Концепции развития цифровой экономики, разработанная на период до 2025 года.

Документ представляет собой «дорожную карту» технологической трансформации всех отраслей и государственного управления ими, формирования экономики знаний на основе ресурсного и производственного потенциала страны.

Концепция нацелена на рост деловой и инвестиционной активности, внедрение передовых методов государственного управления, создание новых рабочих мест.

В Туркменистане стимулируют развитие в стране телемедицины, онлайн-образования, дистанционного обучения и инструментов электронного правительства. Оцифровка хозяйственных, производственных, управленческих процессов позволит создавать «умные» города.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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