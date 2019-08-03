Власти Туркменистана организуют паломникам спецрейс в Мекку

АШХАБАД /Trend/ - 160 паломников для совершения хаджа отправятся в Саудовскую Аравию из Туркменистана в период с пятого по 25 августа, сообщает Trend со ссылкой на распоряжение президента страны.

Согласно распоряжению, с этой целью авиаперевозчику «Türkmenhowaýollary» (Туркменские Авиалинии) предписано на свои средства осуществить специальный рейс на Boeing-737-800 .

Отметим, что по прибытии в Мекку, паломники выполняют все обязательные ритуалы хаджа, затем направляются в Медину и посещают места упокоения пророка Мухаммеда и его сподвижников.

Туркмены относятся к суннитской ветви ислама.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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