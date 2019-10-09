Генконсул Туркменистана в ОАЭ приступил к своим обязанностям

АШХАБАД /Trend/ - Генеральный консул Туркменистана в ОАЭ (Дубаи) Ыхласгелди Аманов вручил консульский патент директору дубайского офиса МИД ОАЭ Абдулрахману Ганемe Аль Мутайви, сообщает Trend в среду со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Стороны выразили удовлетворение развитием взаимовыгодных политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарный отношений между странами, говорится в сообщении.

Дипломатические отношения между Туркменистаном и ОАЭ были установлены в октябре 1995 года.

Отметим, что компании из ОАЭ представлены на местном энергетическом рынке. Dragon Oil работает в туркменском секторе Каспия с 1999 года в рамках Соглашения о разделе продукции (СРП). Эта компания является в Туркменистане одним из крупнейших иностранных инвесторов.

Другая компания - Petrofaс приняла участие в реализации крупного сервисного проекта в Марыйской области Туркменистана по газовому месторождению Галкыныш, второму крупнейшему в мире.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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