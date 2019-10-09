Генконсул Туркменистана в ОАЭ приступил к своим обязанностям

9 октября 2019 12:21 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Генеральный консул Туркменистана в ОАЭ (Дубаи) Ыхласгелди Аманов вручил консульский патент директору дубайского офиса МИД ОАЭ Абдулрахману Ганемe Аль Мутайви, сообщает Trend в среду со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Стороны выразили удовлетворение развитием взаимовыгодных политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарный отношений между странами, говорится в сообщении.

Дипломатические отношения между Туркменистаном и ОАЭ были установлены в октябре 1995 года.

Отметим, что компании из ОАЭ представлены на местном энергетическом рынке. Dragon Oil работает в туркменском секторе Каспия с 1999 года в рамках Соглашения о разделе продукции (СРП). Эта компания является в Туркменистане одним из крупнейших иностранных инвесторов.

Другая компания - Petrofaс приняла участие в реализации крупного сервисного проекта в Марыйской области Туркменистана по газовому месторождению Галкыныш, второму крупнейшему в мире.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Туркменистане приступили к сбору риса
Туркменистан 12:22
Туркменистан принимает участие в сессии ООН по делам беженцев
Туркменистан 11:13
Туркменистан и Афганистан обсудили газопроводный проект ТАПИ
Туркменистан 11:05
В туркменской Авазе открылся международный форум по туризму
Туркменистан 11:02
Швейцарская компания объявила в Туркменистане тендер
Тендеры 10:40
Туркменистан переобъявил отбор по тендеру на строительство газохимического комплекса
Тендеры 09:57
Лента новостей
Туристические компании представляют Азербайджан на выставке Pakistan Travel Mart
Туризм 13:48
PASHA Bank подписал соглашение о государственно-частном партнерстве
ИКТ 13:31
Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Грузии (ФОТО)
Политика 13:11
Казахстан поднял позиции в рейтинге Индекса глобальной конкурентоспособности
Бизнес 13:10
Великобритания будет использовать опыт азербайджанcкой таможни при Brexit
Бизнес 13:04
В южной провинции Турции будет построен метрополитен
Турция 13:04
Посол США встретился с азербайджанскими военнослужащими, участвовавшими в учениях "Saber Junction - 19" (ФОТО)
Политика 13:04
338 человек получили гражданство Азербайджана
Политика 12:59
Увеличился товарооборот между Турцией и Беларусью
Турция 12:57