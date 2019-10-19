Туркменистан проведет международную книжную ярмарку

19 октября 2019 10:23 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде 5-6 ноября запланировано проведение международной книжной выставки-ярмарки, сообщает Trend со ссылкой на организаторов - Туркменскую государственную издательскую службу и торгово-промышленную палату Туркменистана.

Как ожидается, в масштабной экспозиции примут участие 72 компании из 20 стран, а также представители издательско-типографских служб и профильных вузов.

На полях выставки-ярмарки планируется организовать творческие встречи отечественных и зарубежных прозаиков и поэтов с читателями, дискуссии за «круглым столом» и другие мероприятия.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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