Туркменистан проведет международную книжную ярмарку

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде 5-6 ноября запланировано проведение международной книжной выставки-ярмарки, сообщает Trend со ссылкой на организаторов - Туркменскую государственную издательскую службу и торгово-промышленную палату Туркменистана.

Как ожидается, в масштабной экспозиции примут участие 72 компании из 20 стран, а также представители издательско-типографских служб и профильных вузов.

На полях выставки-ярмарки планируется организовать творческие встречи отечественных и зарубежных прозаиков и поэтов с читателями, дискуссии за «круглым столом» и другие мероприятия.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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