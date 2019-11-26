В Ашхабаде на региональном уровне обсуждают проблемы Арала

АШХАБАД/Trend/ - В Ашхабаде проводится встреча региональных рабочих групп Международного фонда по спасению Арала (МФСА), сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Мероприятие проводится при поддержке Региональной программы «Трансграничное управление водными ресурсами в Центральной Азии» Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) и проекта Европейского Союза «Нексус Диалог в Центральной Азии», реализуемого совместно с региональным экологическим центром Центральной Азии (CAREC).

На встрече обсуждаются проекты «Программы по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря» (ПБАМ) и «Совершенствованию институционально-правовых механизмов МФСА».

В заседании рабочих групп принимают участие представители Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, Исполкома МФСА, Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК), Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию (МКУР).

Завтра в Ашхабаде намечено провести координационную встречу Исполкома МФСА с представителями международных организаций и потенциальными донорами для определения конкретных направлений сотрудничества по реализации ПБАМ.

Туркменистан в этом году председательствует в МФСА.

Напомним, что в девяностые годы был создан Международный фонд по спасению Арала (МФСА) - учрежденный Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, с целью финансирования совместных проектов для улучшения экологической обстановки в районе Приаралья.

В рамках фонда уделяется особое внимание совершенствованию регионального плана действий по охране окружающей среды Центральной Азии и ускорению процесса присоединения стран региона к Рамочной конвенции об охране окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии.

Отметим, что Аральская проблема затронула север Туркменистана. Дашогузский велаят (область) подвергался негативному влиянию экологической катастрофы, здесь возникли проблемы, связанные с обеспечением населения чистой питьевой водой и борьбой с засолением возделываемых земель.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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