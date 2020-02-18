Обсуждено сотрудничество между Туркменистаном и Международной организацией по миграции

АШХАБАД /Trend/ - Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с региональным координатором Международной организации по миграции (МОМ) по Центральной Азии Зейналом Гаджиевым, сообщает Trend во вторник со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Стороны отметили высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и МОМ в контексте решения актуальных и потенциальных миграционных задач.

Обсуждались совместные усилия в областях противодействия торговле людьми, реагирования на чрезвычайные ситуации, включая снижение рисков стихийных бедствий. Была подчеркнута эффективность технического сотрудничества, говорится в сообщении.

Напомним, что Туркменистан вошел в МОМ в качестве полноправного члена в 2013 году. В июне 1998 года между правительством Туркменистана и МОМ было подписано соглашение о сотрудничестве. Свою работу миссия МОМ в Туркменистане начала в 2005 году.

В числе основных программных направлений совместной работы определены: противодействие торговле людьми и помощь мигрантам; техническое сотрудничество и управление границами; управление чрезвычайными ситуациями, снижение риска стихийных бедствий.

В рамках совместных программ проводятся информационные и образовательные мероприятия, наращивается институциональный и профессиональный потенциал соответствующих структур Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов)