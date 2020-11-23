Туркменистан принимает участие в Конференции высокого уровня по Афганистану в Женеве

Туркменистан 23 ноября 2020 20:42 (UTC+04:00)
Туркменистан принимает участие в Конференции высокого уровня по Афганистану в Женеве

БАКУ /Trend/ - 23 ноября 2020 года в Женеве началась двухдневная Конференция высокого уровня по Афганистану, которая проходит в онлайн формате под председательством правительств Исламской Республики Афганистан и Финляндской Республики совместно с Организацией Объединенных Наций, передает Trend.

Данная Конференция объединила высокопоставленных представителей из более 100 стран мира и международных организаций. Туркменистан на Конференции представляет Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

Конференция является действенным механизмом и эффективной платформой для обсуждения международным сообществом вопросов всестороннего восстановления Афганистана и объединения усилий в процессе социально-экономического развития страны. В центре внимания вопросы достижения мира и безопасности.
Выступая на встрече высокого уровня в рамках Конференции на тему «Региональное сотрудничество по Афганистану», Р.Мередов отметил, что Туркменистан придает большое значение всестороннему развитию Афганистана и стремится содействовать международным усилиям, нацеленным на укрепление государственности, экономической интеграции и благополучия народа Афганистана. Он отметил, что Туркменистан предпринимает конкретные практические шаги в данном контексте. Сотрудничество двух соседних стран базируется на крупных проектах и программах социально-экономического и гуманитарного характера.

Было отмечено, что осознавая значимость таких сфер экономики, как энергетика, транспорт, связь и коммуникации для всестороннего развития Афганистана, Туркменистан активно работает над продвижением ряда крупных международных инфраструктурных проектов. Подчёркнута приверженность туркменской стороны продвижению строительства газопровода ТАПИ, линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан, сооружение железнодорожных магистралей из Туркменистана в Афганистан.

Туркменистан активно развивает партнёрство с Афганистаном по гуманитарному спектру. Большое количество афганских студентов обучаются в вузах Туркменистана, а те, кто уже получили образование, работают в различных государственных учреждениях Афганистана, внося тем самым свой вклад в развитие страны.
Министр иностранных дел Туркменистана рассказал о ключевых действиях Туркменистана в рамках Программы оказания Туркменистаном гуманитарной помощи Исламской Республики Афганистан в 2020-2022 годах. Правительство Туркменистана оказывает братской стране содействие гуманитарного характера, в том числе посредством строительства ряда социальных объектов. Туркменистан построил школу в провинции Балх, сельскую больницу в провинции Фарьяб, родильный дом в провинции Герат. В ближайшее время состоится открытие мечети на 500 мест расположенной на территории Афганистана, которая также была сооружена туркменской стороной.

Все это было представлено в качестве примера и призыва к укреплению многопланового сотрудничества в деле поддержания Афганистана, который твердо движется вперед к миру, стабильности и устойчивому развитию.

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