Туркменистан и Германия обсудили сотрудничество в рамках инициативы «Зеленая Центральная Азия»

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и его германский коллега Хайко Маас в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество своих стран в рамках инициативы «Зеленая Центральная Азия», передает Trend со ссылкой на туркменский МИД.

Собеседники, в частности, отметили тесное взаимодействие Германии и Туркменистана в рамках указанной инициативы, а также двухстороннее сотрудничество в области образования.

Также Маас от имени германского правительства поблагодарил Туркменистан за сотрудничество в вопросе обеспечения полетов воздушных судов с целью эвакуации граждан из Афганистана.

По его мнению, незамедлительное предоставление Туркменистаном разрешения на использование своего воздушного пространства стало решающим фактором в эффективной эвакуации людей.

Кроме того, в ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями касательно двустороннего взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, по актуальным вопросам международной и региональной повестки. Была выражена обоюдная готовность к продолжению активного диалога по афганской проблематике.

Собеседники также договорились продолжить на системной основе регулярные консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Германии с участием дипломатических миссий.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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