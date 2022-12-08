Британская компания рассматривает развитие деятельности в нефтегазовой сфере Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Британская консалтинговая компания GaffneyCline рассматривает развитие деятельности в нефтегазовой сфере Туркменистана.

Об этом сказал Trend директор по управлению проектами Дрю Пауэлл.

Он подчеркнул, что в настоящее время GaffneyCline обсуждает с госконцернами "Туркменгаз" и "Туркменнебит" (Туркменнефть) вопросы, связанные с расширением дальнейшей работы.

"Будущие планы по работе с госконцерном "Туркменгаз" все еще на стадии реализации и в настоящее время данная работа является конфиденциальной. Что касается госконцерна "Туркменнебит", то мы и дальше будем оказывать компании дальнейшую консультативную поддержку", - сказал Пауэлл.

Он добавил, что во время недавней Международной нефтегазовой конференции "Нефть и газ Туркменистана — 2022" (OGT-2022), прошедшей в Туркменистане, для GaffneyCline представилась хорошая возможность встретиться со многими компаниями которые работают в Туркменистане и в будущем наладить с ними сотрудничество.