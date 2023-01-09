БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Китай заинтересованы в увеличении объема грузоперевозок, передает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH).

Об этом по итогам переговоров было отмечено в совместном заявлении, подписанном председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в ходе его государственного визита в Пекин.

Согласно подписанному заявлению, стороны отметили, что инфраструктурная взаимосвязанность является новой точкой роста в отношениях всестороннего стратегического партнёрства между Туркменистаном и Китаем, а также подчеркнули необходимость ускорения согласования проекта "Соглашения между Правительством Туркменистана и Правительством КНР о международном автомобильном транспорте".

В совместном заявлении, также была отмечена необходимость активизации сотрудничества между двумя странами в сфере соединения дорог и трансграничного транспорта, увеличения количества рейсов и объёма перевозок железнодорожных контейнерных поездов Китай-Кыргызс­тан-Туркменистан-Иран и международных мультимодальных перевозок Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан.

Кроме того, в подписанном документе, была отмечена важность продолжения взаимодействия в рамках таких организаций как ЦАРЭС и ОСЖД.