В Туркменистане реорганизован парламент страны

Сегодня под председательством председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова состоялось совместное заседание Милли Генгеша Туркменистана, представителей общественности страны, передает Trend со ссылкой на Туркменистан сегодня.

Поприветствовав членов Халк Маслахаты и депутатов Меджлиса Милли Генгеша, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что сегодня проводится совместное заседание Милли Генгеша Туркменистана, представителей общественности страны.

В заседании принимают учас­тие члены Халк Маслахаты и депутаты Меджлиса Милли Генгеша, а также представители общественности, сказал Бердымухамедов, объявив сов­местное заседание открытым.

Обращаясь к собравшимся, председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в нынешнем заседании также принимают участие члены Правительства, представители министерств и отраслевых ведомств, общественных организаций, велаятов страны и средств массовой информации.

Затем Гурбангулы Бердымухамедов поставил на голосование вопрос об утверждении повестки дня заседания, которое было единогласно поддержано соб­равшимися.

В связи с образованием Халк Маслахаты Туркменистана и предоставлением ему широких полномочий, в том числе рассматривать и одобрять предложения по вопросам принятия Конституции Туркменистана и конституционных законов, внесения в них изменений и дополнений, было предложено упразднить Халк Маслахаты Милли Генгеша. Таким образом, отмечалась целесообразность Милли Генгеш Туркменистана (Парламент), который осуществляет законодательную власть в стране, реорганизовать в Меджлис Туркменистана, состоящий из одной палаты.

На заседании были приняты совместное Постановление Халк Маслахаты и Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана о вопросах, связанных с созданием Халк Маслахаты Туркменистана, упразднении Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана и реорганизации представительного органа, осуществляющего законодательную власть, в Меджлис Туркменистана, состоящий из одной палаты и Постановление Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана о создании Конституционной комиссии по разработке и обобщению предложений в связи с внесением изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана и утверждении её состава.

В продолжение было выдвинуто предложение об избрании руководителем создаваемого Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова.

Как отмечалось, совместное заседание Милли Генгеша Туркменистана, представителей общественности страны имеет особое значение в свете знаменательных событий, которыми ознаменована новая историческая эпоха.

Затем, обращаясь к собравшимся, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что на нынешнем совместном заседании Милли Генгеша Туркменистана, представителей общественности страны были рассмотрены значимые вопросы государственной и общественно-политической жизни, в том числе связанные с созданием Халк Маслахаты Туркменистана, реорганизацией двухпалатного Милли Генгеша Туркменистана в Меджлис Туркменистана, состоящий из одной палаты, заслушаны соответствующие выступления.

«Считаю целесообразным равноправное участие в составе этой структуры представителей всех регионов страны и слоёв общества», – подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов.

Как я уже отмечал выше, продолжил Бердымухамедов, предлагается создать Халк Маслахаты Туркменистана. Выдвинутые на нынешнем заседании предложения полностью поддержаны выступавшими.

Конституционной комиссией разработаны проекты Конституционных законов Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана» и «О Халк Маслахаты Туркменистана», сказал Гурбангулы Бердымухамедов, предложив объя­вить перерыв для проведения сов­местного заседания Халк Маслахаты и Меджлиса Милли Генгеша с целью принятия, согласно порядку Халк Маслахаты и Меджлиса Милли Генгеша, указанных законов и соответствующих решений об их одобрении членами Милли Генгеша.

В рамках своих полномочий члены Милли Генгеша обменяются мнениями по вопросам, включённым в повестку дня, продолжил Бердымухамедов, подчеркнув, что после принятия и одобрения в установленном порядке постановлений вышеназванные законы будут направлены на рассмотрение Президента Сердара Бердымухамедова.

Как отмечалось, после перерыва будет представлена информация о результатах проведённой работы, сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Во время перерыва совместного заседания Милли Генгеша Туркменистана, представителей общественности страны состоялось сов­местное заседание палат Милли Генгеша, на котором были обсуждены проекты Конституционных законов Туркменистана.

Отмечая важность предложений государственного и общественного значения, прозвучавших на открытии совместного заседания Милли Генгеша, представителей общественности страны под председательством председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, собравшиеся подчеркнули значение осуществляемых на новом этапе развития страны преобразований, создающих предпосылки для дальнейшего прогресса и процветания.

Правовая реформа, нацеленная на последовательную модернизацию законодательной системы страны, претворяется в жизнь исходя из принципа «Государство – для человека!», с учётом накопленного богатого опыта предков и передовой мировой практики. Главная её цель – гарантирование прав и свобод человека, в том числе права граждан на участие в управлении делами государства.

Как отмечалось, забота о счастье и благополучии народа стала одним из ключевых направлений политики, успешно продолжаемой Президентом Сердаром Бердымухамедовым в современную эпоху.

Совершенствование Конституции и национальной правовой системы, кардинальные реформы, осуществ­ляемые во всех сферах, направлены на упрочение основ правового, демократического государства, устойчивое развитие Туркменистана, всестороннее обеспечение благополучия наших граждан.

Так, на основании предложения о создании Халк Маслахаты Туркменистана, упразднении Халк Маслахаты Милли Генгеша и формировании однопалатного Меджлиса Туркменистана Конституционной комиссией подготовлен проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана».

Реорганизация национального Парламента позволит значительно укрепить законодательную базу нашего государства в соответствии с международными стандартами и сформировать более гибкую систему госуправления, повысив эффективность деятельности органов госвласти.

Далее был рассмотрен проект Конституционного закона «О Халк Маслахаты Туркменистана», принятие которого, безусловно, станет значимым шагом на пути дальнейшей демократизации страны и общества.

По единодушному мнению собравшихся, образование высшего представительного органа народной власти – Халк Маслахаты – создаст предпосылки для дальнейшей модернизации политической системы общества, а также обеспечит участие населения и общественных объединений в принятии серьёзных решений, касающихся государственной и общественной жизни, в обстановке открытости, гласности, справедливости и верховенства закона.

Опираясь на богатый исторический опыт, исконные традиции, обычаи, волеизъявление туркменского народа, Конституционная комиссия также подготовила проект Конституционного закона Туркменистана «О Национальном Лидере туркменского народа».

В ходе заседания депутаты Медж­лиса единогласно проголосовали за принятие Конституционных законов, а члены Халк Маслахаты одобрили их, после чего все три законодательных акта были направлены на рассмотрение Президента Туркменистана.

Собравшиеся также поддержали предложение об избрании на пост Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.