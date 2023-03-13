IRU и Туркменистан разрабатывают проекты по упрощению трансграничных процедур

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Международный союз автомобильного транспорта (IRU) разрабатывают проекты, направленные на улучшение транзита и упрощение трансграничных процедур.

Об этом сказала Trend директор отдела международных дорожных перевозок (МДП) и транзитных систем IRU Татьяна Рей-Белле.

Она отметила, что помимо проектов, стороны активно обсуждают на экспертном уровне идеи, направленные на развитие таможенной сферы Туркменистана.

"В сентябре 2022 года в Туркменистане было запущено приложение TIR-EPD, позволяющее держателям книжек МДП (TIR) подавать электронные предварительные декларации (EPD) в таможенные органы разных стран, пользуясь упрощенными пограничными процедурами", - сказала представитель организации.

Кроме того, по ее словам, запуск приложения является очень важным шагом, который позволил Туркменистану присоединиться к другим проектам, связанным с цифровизацией МДП в регионе.

"В то же время TIR-EPD поможет Туркменистану подготовиться к подключению к международной таможенной цифровой системе eTIR. Мы также сотрудничали с таможней и другими государственными органами Туркменистана в области внедрения "зеленых полос", которые предоставляют преимущества приоритетного таможенного оформления", - сказала директор отдела.

Отметим, что "зеленая полоса" TIR-EPD - это выделенные по обе стороны границы полосы, по которым проезжают только те транспортные средства, которые направили предварительную электронную декларацию посредством TIR-EPD.