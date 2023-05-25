ОЭСР оказывает поддержку Туркменистану в упрощении процедур торговли

БАКУ /Trend/ - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оказывает поддержку Туркменистану посредством Индикаторов упрощения процедур торговли (ИУПТ).

Об этом сказал Trend руководитель проектов по странам Центральной Азии отдела Евразии директората ОЭСР по глобальным отношениям и сотрудничеству Грегори Лекомт.

По его словам, данная работа проводится в рамках проекта по упрощению процедур торговли в Центральной Азии.

"В июне нынешнего года ОЭСР проведет онлайн-совещание рабочей группы с правительством Туркменистана для обсуждения результатов и областей возможных реформ. В то же время ОЭСР рассматривает прогресс в реализации и новые вызовы в правовой среде для бизнеса в Туркменистане в рамках мониторинга проекта по улучшению правовой среды для бизнеса в Центральной Азии", - сказал Лекомт.

Он отметил, что на данный момент ОЭСР активно сотрудничает с правительством Туркменистана, а также с представителями частного сектора в областях развития частного сектора, торговли и транспортного сообщения.

"В последние годы взаимодействие Туркменистана и ОЭСР расширилось. В частности, страна участвует в Центральноазиатской инициативе Евразийской программы конкурентоспособности ОЭСР и Антикоррупционной сети ОЭСР стран Восточной Европы и Центральной Азии", - отметил Лекомт.

Отметим, что чтобы помочь правительствам стран оптимизировать пограничные процедуры, снизить торговые издержки, увеличить торговые потоки и получить больше выгод от международной торговли, ОЭСР разработала ряд Индикаторов упрощения процедур торговли (ИУПТ), которые позволяют определить точки приложения усилий и оценить возможные результаты реформ по упрощению процедур торговли.