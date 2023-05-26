Водная дипломатия: конструктивный диалог во имя устойчивого развития региона

Туркменистан, являясь нейтральной страной, выдвигает важные внешнеполитические инициативы по координации усилий мирового сообщества в решении вопросов экологической безопасности и водной дипломатии, предлагая по ним самые оптимальные решения, основанные на научном подходе.

Участвуя на международных форумах, сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и других международных площадках Туркменистан выдвигает новые инициативы, направленные на решение экологических проблем Центрально-азиатского региона, являясь инициатором разработки большого числа международных экологических документов.

В современном мире вода остается одной из важнейших глобальных проблем, тесно связанных с экологической безопасностью нашей планеты. Для стран Центральной Азии, экономика которых в основном аграрная, водные ресурсы имеют огромное значение. Поддержание водных отношений с сопредельными странами представляется очень важным с точки зрения политической, экономической и экологической составляющей стран центрально-азиатского региона. Только совместные действия всех государств региона с учетом интересов всех участников представляют собой путь для решения проблемы водных ресурсов, выработки моделей совместного эффективного и рационального управления водными ресурсами, что является основой устойчивого развития и стабильности в Центральной Азии.

Именно поэтому вопросы рационального использования водных ресурсов является одним из приоритетных направлений водной дипломатии Туркменистана, о чём свидетельствуют многочисленные инициативы Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова.

Как отметил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов: «Наша страна тесно и последовательно сотрудничает в вопросах водной проблематики с мировым сообществом, в первую очередь с Организацией Объединённых Наций на основе программных документов, которые были приняты на Конференции ООН «РИО+20» 2012 года, VII Всемирном водном форуме в городе Тэгу (Республика Корея) в 2015 году, Душанбинской Международной конференции высокого уровня 2018 года и других важных форумах.» Практическое воплощение инициатив Аркадага, выдвинутых на этих форумах, способствуют налаживанию конструктивного диалога по вопросам водной дипломатии в интересах стран региона и мира, в целом.

Так, на конференции по устойчивому развитию в Рио-де – Жанейро в Бразилии в июне 2012 года Туркменистан предложил разработку отдельного направления деятельности ООН, назвав его Специальной Программой ООН для Арала, которая включала бы конкретные планы по стабилизации и улучшению ситуации в бассейне Аральского моря.

На III Всемирной конференции ООН «Снижение риска стихийных бедствий» в городе Сендай, в Японии, туркменская сторона вышла с инициативой включить вопрос создания Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии, в Рамочную программу действий по снижению риска бедствий после 2015 года.

Выступая 12 апреля 2015 года на VII Всемирном водном форуме городе Тэгу, Республика Корея, Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов впервые ввёл новый политико-дипломатический термин - «Водная Дипломатия» и предложил создать Водную стратегию ООН.

Туркменистан всегда выступал за рассмотрение и решение водных и экологических вопросов в Центральной Азии на основе общепризнанных норм международного права, с учетом интересов всех стран региона и при участии международных организаций, признавая, что в этом вопросе только региональный консенсус является единственно приемлемой формой для эффективного взаимодействия государств.

Основываясь на этих же принципах, Туркменистан, являлся Председателем Фонда, с 2017 года по 2019 г., в рамках которого провел работу в МФСА (Международный фонд по спасению Арала), нацеленную на сохранения водно-экологической обстановке в бассейне моря, которая также является элементом водной дипломатии нашей страны.

Все основные шаги Туркменистана в области интегрированного управления водными ресурсами представляли собой работу в рамках «водной дипломатии». Следует отметить и то что, именно во время председательства нашей страны в МФСА, вопросы водной проблематики были выведены на уровень ООН, в рамках которого была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Международным фондом спасения Арала МФСА», 12 апреля 2018 и 28 мая 2019 гг, поддержанная всеми государствами Центральной Азии.

Президент Туркменистана затрагивая важные вопросы водной дипломатии отмечает, что выдвигаемые инициативы Туркменистана имеют предельно конкретный характер, «привязаны» к реальным потребностям людей, целям регионального развития и взаимодействия. Среди них – предложение о разработке Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря и выделении Аральской проблематики в отдельное направление деятельности Организации; инициатива о разработке и принятии Центральноазиатской Водной стратегии; новой Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря; выполнении Регионального плана действий по охране окружающей среды, как единой экологической программы стран Центральной Азии, и ряд других мер.

В настоящее время правительство Туркменистана совместно с представителями структурных органов ООН проводит интенсивные работы по созданию агентства ООН по сотрудничеству в системе устойчивого развития. Пятисторонняя встреча, проведенная на высоком уровне с участием Туркменистана, как страны-председателя МФСА, стала важным событием в жизни стран региона и Центральной Азии. За последние несколько лет в прибрежной зоне Аральского моря возник ряд критических проблем, которые имеют характеристики за пределами Региона, что обусловило необходимость обсуждения на государственном уровне.

Опыт доказал важность поддержки мирового сообщества, коллективных действий, активного и систематического участия ООН в решении глобальных водных и экологических проблем, в том числе и проблем Аральского моря.

Особо важным событием в деле продвижения сотрудничества по решению Аральской проблемы стало принятие 79-й сессией Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) ООН в Бангкоке (Таиланд), по инициативе Туркменистана Резолюции «Рассмотрение условий создания специальной программы Организации Объединенных Наций для бассейна Аральского моря».

Соавторами этого важного международного документа наряду с Туркменистаном выступили Азербайджан, Армения, Китай, Сингапур, Турция и Филиппины. Эта первая Резолюция, инициированная Туркменистаном в рамках ЭСКАТО, включает в себя итоги Саммита глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, состоявшегося в г.Туркменбаши 24 августа 2018 года, а также международных консультаций по разработке специальной программы Организации Объединённых Наций для бассейна Аральского моря.

Разработка Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря направлена на консолидацию усилий стран региона и международного сообщества для борьбы с последствиями экологического кризиса Аральского моря в современных условиях. Кроме того, Специальная программа ООН для бассейна Аральского моря станет платформой для многостороннего сотрудничества и основой будущей инициативы стран по проблемам внутренних водоемов.

Таким образом, в вопросах водной дипломатии наша страна руководствуется интересами мира и региона, выдвигая важные внешнеполитические инициативы. Все эти начинания свидетельствуют о заинтересованности туркменской стороны в решении важных вопросов водной дипломатии и консолидации усилий мирового сообщества в этом направлении.

Акмухаммед Джумакулиев,

преподаватель ИМО МИД Туркменистана