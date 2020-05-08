США выделили 100 тысяч долларов в помощь семьям, пострадавшим от прорыва дамбы Сардобинского водохранилища

Правительство США поддержало усилия Узбекистана по ликвидации последствий частичного разрушения плотины Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, которое вызвало эвакуацию десятков тысяч узбекистанцев в одном из самых важных сельскохозяйственных регионов страны, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

USAID выделил 100 тысяч долларов для закупки и распределения необходимых предметов первой необходимости среди семей, пострадавших от стихийного бедствия.

"Я выражаю искреннее сочувствие жителям Сырдарьинской области. Правительство и граждане Узбекистана быстро мобилизовались для устранения последствий этого стихийного бедствия. Правительство США испытывает гордость в связи с тем, что оказывает поддержку семьям, пострадавшим от этой трагедии", – сказал посол США Дэниел Розенблюм.

Предоставляя эти средства правительство США будет помогать Узбекистану в его усилиях по реагированию на кризис и восстановлению после него, путём распределения продовольствия и других критически важных предметов снабжения нуждающимся семьям, которые были эвакуированы из своих домов после прорыва плотины.

Помимо поддержки немедленных усилий по оказанию помощи, USAID сотрудничает с правительством Узбекистана в целях диверсификации экономики страны и увеличения региональной торговли, устранения серьезных угроз для здоровья и наращивания потенциала правительства по удовлетворению потребностей населения.

Напомним, что сильные дожди и штормовые ветры привели к обрушению части плотины Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области 1 мая 2020 года. В дополнение к ущербу домашним хозяйствам, социальной инфраструктуре, дорогам, энергетике, связи и системе водоснабжения, наводнение повредило сельскохозяйственную инфраструктуру и повлияло на посевы хлопка, зерновых и бахчевых культур, что отрицательно скажется на экономическое положение фермеров и области.

Также, по меньшей мере, четыре человека погибли в результате обрушения и во время последующих усилий по оказанию помощи проживающих здесь людям.