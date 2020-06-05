Узбекистан приглашен на Всемирный кролиководческий конгресс

О готовности организации принять Узбекистан в качестве полноправного члена заявило руководство Всемирной Ассоциации научного кролиководства (World Rabbit Science Association, WRSA) в ходе онлайн-переговоров с представителями Государственного комитета по ветеринарии и развитию животноводства Республики Узбекистан и посольства Узбекистана в Париже, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

WRSA - крупнейшая в мире организация, занимающаяся научным изучением кролиководства. Созданная в 1976 году в столице Франции, сегодня она имеет отделения в 20 странах мира. Основными направлениями деятельности WRSA являются проведение Всемирных кролиководческих конгрессов и выпуск журнала «World Rabbit Science».

Узбекская сторона организовала переговоры с президентом и генеральным секретарем организации Тьерри Гиденом и Хуаном Паскалем-Аморосом с целью обмена мнениями относительно развития сферы кролиководства в Узбекистане, определения приоритетных направлений развития двустороннего сотрудничества.

На встрече отмечалось, что в Узбекистане уделяется большое внимание развитию кролиководства, планируется создание кролиководческих кластеров в регионах республики, доведение поголовья кроликов до 1 миллиона.

Представители WRSA высоко оценили ход развития отрасли в Узбекистане и выразили готовность к налаживанию плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества с отраслевыми ведомствами республики.

Отмечалось, что кролиководство занимает особое место в мировой экономике и цепочке потребления, является одной из экономически эффективных отраслей в сельском хозяйстве. В данной сфере накоплен передовой мировой опыт, в частности ведущими странами в этом плане являются Франция, Бельгия, Испания, Аргентина и Мексика.

По их мнению, программа развития кролиководства в Узбекистане должна быть сфокусирована на трех основных задачах:

- повышение знаний производителей о потенциале данной индустрии, а также привлечение внимания СМИ для широкого освещения и популяризации кролиководства;

- обучение будущих селекционеров, экспертов и ветеринаров, повышение их фундаментальных технических навыков;

- производство племенного молодняка в Узбекистане, необходимого для промышленного и подворного кролиководства.

По итогам переговоров достигнута договоренность об организации визита миссии WRSA в Узбекистан для проведения комплексного анализа сектора кролиководства, совместном осуществлении проектов по созданию кролиководческих кластеров с применением передового зарубежного опыта.

Французские специалисты также выразили готовность предоставить подробную информацию и необходимые научные материалы по промышленному разведению кроликов, сбалансированному питательному рациону, искусственному осеменению и созданию необходимых санитарно-гигиенических условий для содержания кроликов, а также системной организации племенного дела.

Узбекская сторона была приглашена на Всемирный кролиководческий конгресс, который состоится во Франции в 2021 году.

Стороны договорились подписать Соглашение о сотрудничестве и открытии филиала WRSA в Узбекистане.

Кроме того, информация о последних достижениях Узбекистана в сфере кролиководства будет опубликована в ближайшем выпуске известного научного журнала «World Rabbit Science».