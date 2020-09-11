Скоростной пассажирский поезд «Насаф» возобновил движение по маршруту Ташкент-Карши-Ташкент

Скоростной пассажирский поезд «Насаф» сегодня, 11 сентября возобновил движение по маршруту Ташкент-Карши-Ташкен, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Решением Республиканской специальной комиссии о постепенном смягчении карантинных ограничений от 15 августа 2020 года для создания большего удобства для пассажиров с 11 сентября 2020 года по маршруту Ташкент - Карши - Ташкент возобновит работу скоростной пассажирский поезд «Насаф» номером 4/3.

Поезд отправился с Центрального вокзала Ташкента 11 сентября в 08:52 и с вокзала Карши в 17:37 того же дня.

Пассажиры могут купить билеты как в кассах, так и онлайн.