Спецкомиссия с 15 марта отменила тестирование на коронавирус при въезде в Узбекистан

Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом в Узбекистане с 15 марта отменила обязательное тестирование на коронавирус в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в пограничных пунктах пропуска прибывающих из-за границы граждан. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС пресс-секретарь Минздрава республики Фуркат Санаев, передает Trend.

"В соответствии с решением спецкомиссии с 15 марта отменено обязательное тестирование на COVID-19 лиц, прибывающих в Узбекистан воздушным, железнодорожные или иным транспортом, а также через пункты пограничного пропуска, они будут обязаны предоставить справку об отсутствии у них коронавирусной инфекции, сделанную методом ПЦР в течение последних 72 часов до пересечения границы, документ должен быть на русском или английском языках", - сказал Санаев. При этом он добавил, что Минздраву и другим профильным ведомствам поручено составить и опубликовать список лабораторий (не менее 10 в каждой стране), результаты исследований которых на коронавирус признают в Узбекистане.

В связи со значительным улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки спецкомиссия по борьбе с коронавирусом разрешила с 28 января возобновить концертно-зрелищные мероприятия и отменила требование к предприятиям общепита и развлекательным заведениям работать только с 08:00 до 23:00. При этом на всей территории республики сохраняются строгий масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию. Людям старше 65 лет рекомендовано продолжать соблюдение режима самоизоляции.

С 1 октября 2020 года Узбекистан возобновил все виды международного транспортного сообщения и открыл свои границы для въезда граждан всех стран, в том числе туристов. В республике по последним данным зафиксировано 80 567 случаев заражения коронавирусом, 79 242 пациента выздоровели, 635 умерли.