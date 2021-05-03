Узбекистан направил гуманитарную помощь в Индию для борьбы с COVID-19

Узбекистан направил гуманитарную помощь в Индию для оказания помощи в борьбе с продолжающейся пандемией COVID-19. Как передает Trend со ссылкой на kun.uz, об этом сообщило посольство Индии в Ташкенте.

Узбекистан предоставил 100 портативных кислородных концентраторов, 2000 единиц Ремдесивира и других медикаментов. Груз прибыл в Дели рейсом авиакомпании Uzbekistan Airways 1 мая. Правительство Узбекистана также оказало содействие в транспортировке 51 портативного кислородного концентратора, подаренного Индийским сообществом в Узбекистане данным рейсом.

Гуманитарное сотрудничество является одним из важных шагов в сотрудничестве между Индией и Узбекистаном во время кризиса пандемии, отмечает дипмиссия Индии.

В 2020 году Индия предоставила Узбекистану медицинские препараты, включая таблетки гидроксихлорохина и другие лекарства, используемые для лечения COVID-19. В марте 2021 года в Узбекистане в рамках инициативы COVAX было получено 660 000 доз, изготовленных Институтом сыворотки Индии.