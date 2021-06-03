ЕБРР выделил узбекским банкам $15 млн на кредитование бизнеса, открываемого женщинами-предпринимательницами

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил порядка 15 миллионов долларов США для кредитования бизнеса возглавляемого женщинами-предпринимательницами, сообщает Trend со ссылкой на «Дунё».

Этой информацией поделился руководитель программы ЕБРР «Консультации для малого бизнеса» в Узбекистане Шерзод Акбаров в ходе своего участия в состоявшемся сегодня в гостинице Radisson Blu Tashkent Первом форуме для женщин, занятых в сфере туризма «Поддержка и усиление потенциала женщин-предпринимательниц в туристическом бизнесе».

Мероприятие было организовано Ассоциацией деловых женщин Узбекистана при поддержке Министерства туризма и спорта и ЕБРР.

В интервью корреспонденту ИА «Дунё» Шерзод Акбаров отметил следующее:

- В декабре 2020 года ЕБРР запустил программу по поддержке женского предпринимательства, которая реализуется по трем основным направлениям.

Первый предполагает облегчение доступа к финансовым ресурсам, в частности предоставление кредитных линий коммерческим банка для дальнейшего кредитования бизнеса, возглавляемого женщинами-предпринимательницами. ЕБРР проводит подготовительную работу с банками (обучающие программы по тому, как взаимодействовать с компаниями, какие дополнительные ресурсы, методы используются в данной работе). На эти цели выделено порядка 15 миллионов долларов двум банкам ‑ Ипотека-Банку и Давр банку. Так что мы ждем, что в ближайшее время эти банки начнут активное кредитование данного сектора.

Второе направление – это обсуждение и разработка политических мер по достижению гендерного равенства. Сейчас мы активно работаем с Национальной комиссией по гендерному равенству, Центральным банком, Министерством экономического развития и сокращения бедности. Совместно мы анализируем и разрабатываем меры по сокращению неравенства в бизнесе, и в целом экономической сфере. В частности, ведем гендерный учет и другие статистические данные, на основе которых уже формируем адресные меры по поддержке женского предпринимательства и в целом по экономическому укреплению их в обществе.

Ну и наконец, в-третьих, мы предоставляем консалтинговые услуги и гранты на покрытие расходов по привлечению консультантов. Речь идет об очень широком спектре вопросов, начиная от бизнес-планирования, маркетинга, операционного консалтинга и до продвижения цифровизации или внедрения современных IT-технологий в деятельность бизнеса «женских» компаний. Отдельный упор делается на продвижение «зеленой» экономики, то есть использование энергоэффективных технологий.

Другой участник мероприятия ‑ председатель Ассоциации деловых женщин Узбекистана «Тадбиркор аёл» Гульнора Махмудова подчеркнула, что туристический сектор привлекает около 30 процентов женщин. Она также сообщила об обсуждении на форуме большого количества актуальных вопросов и проблем, таких как неоправданно завышенные цены, отталкивающие туристов и, как следствие, снижающие конкурентоспособность Узбекистана и мешающие развитию этого сектора экономики. Другой важной проблемой является отсутствие квалифицированных кадров. По её словам, в связи с этим в ходе мероприятия было предложено разработать проект по подготовке кадров в туристическом секторе. Гульнора Махмудова также рассказала о планах сделать подобный форум, который проходит впервые, регулярным.

«Есть планы сделать мероприятие традиционным и в ходе форума будут разработаны рекомендации и предложения по развитию новых программ и проектов по поддержке женщин», ‑ сказала глава Ассоциации деловых женщин Узбекистана.

В ходе мероприятия подчеркивалось, что для Узбекистана, где индустрия туризма является одной из стратегических для экономического развития страны, важная задача – оперативно восстановить турпоток. Так, в текущем году планируется привлечь в Узбекистан 1,7 миллиона иностранных и 7,5 миллионов местных туристов, а также увеличить предоставление услуг в этой сфере до 370 миллионов долларов.

Советник министра туризма и спорта Тимур Мирзаев рассказал о предоставляемых государством женщинам-предпринимательницам льготах. В частности, он отметил активную работу по их обучению, включая проведение тренингов, предоставление специальных квот для университетов, колледжей. Представитель Министерства туризма и спорта также напомнил о проводимом ведомством конкурсе стартап-проектов и инновационных бизнес-идей и пригласил принять участие в нем. Он отметил, что заявки принимаются до 10 июня, а призовой фонд составляет 800 миллионов сумов. Кроме того, по словам Тимура Мирзаева, несмотря на то, что участвовать могут все, предпочтение будет отдано женщинам.