Узбекистан рассматривает возможность ввоза полиэтиленовой продукции в Европу через торговую площадку в Риге

Узбекистан рассматривает возможность ввоза полиэтиленовой продукции, производимой на Шуртанском газохимическом комплексе, на европейский рынок через торговую площадку в Риге, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

В связи с открытием в Европейском союзе первой биржевой торговой площадки, организованной товарно-сырьевой биржей Республики Узбекистан, рабочая группа во главе с председателем правления латвийской компании ООО «Shipleart» Александром Петровым, являющейся учредителем данной торговой площадки, посетила Шуртанский газохимический комплекс.

В ходе визита рабочая группа проявила большой интерес к производимой в комплексе полиэтиленовой продукции, проведены переговоры о дальнейшем сотрудничестве двух стран с экспортно-импортными компаниями, а также о создании представительств узбекских компаний и совместных предприятий в Европе.

В ходе переговоров обсуждена возможность ввоза на европейский рынок продукции, производимой на Шуртанском газохимическом комплексе, через первую биржевую торговую площадку, открытую в Риге в рамках меморандума, который планируется заключить.

Запуск новой торговой площадки в городе Риге и увеличение числа представительств Республиканской товарно-сырьевой биржи за рубежом позволят обеспечить исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 17 марта 2021 года № ПП–5031 «О мерах по продолжению внедрения рыночных механизмов в процессы реализации высоколиквидных и монопольных товаров», а также поставки в страны Европы, в частности, нефтепродуктов, черных металлов, химической продукции, электротехнических машин и оборудования, и внесет существенный вклад в стабилизацию импортных цен на ряд продовольственных товаров, пользующихся спросом в Узбекистане.