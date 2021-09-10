Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 10 сентября

БАКУ/ Trend/- Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 163 108, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 687 случаев коронавируса.

В Ташкенте выявлен 251 человек с коронавирусом, 109 человек в Ташкентской области.

По другим регионам: 72 человека в Каракалпакстане, 20 человек в Андижанской области, 11 человек в Бухарской области, 15 человек в Джизакской области, 10 человек в Кашкадарьинской области, 7 человек в Навоийской области, 16 человек в Наманганской области, 69 человек в Самаркандской области. , 17 человек в Сырдарьинской области, 13 человек в Сурхандарьинской области, 63 человека в Ферганской области и 14 человек в Хорезмской области.

Общее количество пациентов, вылечившихся от COVID-19, составило 155 114 за прошедший день, а показатель выздоровления составил 95 процентов.

Кроме того, 5 пациентов с коронавирусом умерли, в результате чего число смертей от этой болезни достигло 1142.