Зафиксирован рост суммарных депозитов банков Узбекистана

БАКУ /Trend/ - По итогам 2021 года суммарные депозиты банков Узбекистана выросли на 36,1 процента по сравнению с 2020 годом (114,7 триллиона сумов, или 10,5 миллиарда долларов) - до 156,1 триллиона сумов (14,4 миллиарда долларов), передает Trend со ссылкой на узбекский Центробанк.

Из общего объема депозитов в указанный период на долю государственных банков пришлись 104,2 триллиона сумов (9,6 миллиарда долларов), а на долю частных – 51,9 триллиона сумов (4,7 миллиарда долларов).

Выданные банками Узбекистана кредиты в указанный период выросли на 17,8 процента по сравнению с 2020 годом (276,9 триллиона сумов, или 25,5 миллиарда долларов) – до 326,3 триллиона сумов (30,1 миллиарда долларов).

Из них государственные банки выдали кредиты на 280 триллионов сумов (25,8 миллиарда долларов), частные – на 46,3 триллиона сумов (4,2 миллиарда долларов).

(Автор: Натаван Рзаева)

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