В Узбекистане обсуждены меры по развитию промышленных зон

БАКУ /Trend/ - Под председательством Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 26 мая состоялось видеоселекторное совещание по мерам организации специальных экономических и малых промышленных зон в регионах, обеспечения их необходимой инфраструктурой.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента.

Промышленные зоны благодаря концентрации производственных мощностей в одном месте и единому доступу к коммуникациям имеют важное значение для развития промышленности.

За последние пять лет в стране организовано 19 свободных экономических зон и более 400 малых промышленных зон, реализовано свыше тысячи проектов. В результате создано 100 тысяч рабочих мест и налажено производство продукции на сумму 45 триллионов сумов в год. Кроме того, предприятия промзон обеспечивают ежегодно экспорт продукции на 750 миллионов долларов и более 1 триллиона сумов налоговых поступлений.

Еще одним важным аспектом является то, что промышленность приходит в каждый район, отдаленные и труднодоступные районы. В частности, запущено 205 новых предприятий в 11 районах, где вообще не было промышленных производств.

Вместе с тем имеется большой нереализованный потенциал и наблюдается ряд недостатков. Все еще не утверждены генеральные планы некоторых малых промышленных зон, некоторые промзоны не обеспечены полностью инфраструктурой, из-за чего реализация готовых проектов задерживается.

Кроме того, предприниматели должны пройти пятиэтапную процедуру, собрать более десятка документов, чтобы начать работу в промзонах.

Президент отметил, что решение этих проблем важно для развития промышленности и создания рабочих мест.

В связи с этим на совещании обсуждены меры по обеспечению 6,6 тысячи гектаров свободных земель в промзонах электричеством, водой, дорогами и другими условиями. На это планируется выделить 1,5 триллиона сумов или вдвое больше средств, чем в 2021 году.

В регионах разработано много новых проектов по текстильно-покрасочному производству и переработке кожевенного сырья. Для них необходимы централизованные очистные сооружения. В связи с этим даны указания по строительству современных очистных сооружений на выделенных для таких проектов участках.

Как известно, государством финансируются расходы на обеспечение инфраструктурой проектов стоимостью более 200 миллиардов сумов. Предприниматели из Бухарской, Джизакской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Ферганской и Ташкентской областей воспользовались этой возможностью и инициировали проекты на сумму 630 миллионов долларов по производству продукции с высокой добавленной стоимостью.

Отмечалось, что в этом году на такие проекты в регионах будет выделено 170 миллиардов сумов. Указано на важность посещения хокимами областей других регионов, изучения опыта коллег.

Объявлено о создании в Самарканде новой специальной промышленной зоны площадью 300 гектаров, даны поручения касательно создания благоприятных условий для бизнеса и формированию проектов, ориентированных на импортозамещение и экспорт.

Отдельно глава государства затронул вопрос бюрократии при налаживании деятельности в промзонах. Определены меры по упрощению этой процедуры. Так, полномочия по экспертизе проектов, реализуемых в свободных экономических зонах, будут переданы Министерству инвестиций и внешней торговли. Будет отменен порядок получения заключения Центра комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов для применения льгот в импорте.

В настоящее время земельные участки в промышленных зонах выставляются на аукцион хокимиятами. Отныне участки будут выставляться дирекциями промзон с определением инвестиционных обязательств. Также будет разрешено приватизировать объекты, приобретенные на аукционе, после полного выполнения инвестиционных обязательств.

Благодаря этому сократится количество этапов в процессе размещения проектов в промзонах, а сроки сократятся с 3 до 1 месяца.

Президент также поручил решить вопросы, связанные с оформлением прав на земельные участки и здания предпринимателей, которые много лет работают в малых промышленных зонах.

Отмечалось, что для обеспечения экспортопригодности продукции, ее соответствия международным стандартам и требованиям потребителей необходимо передать промышленные зоны в управление зарубежных компаний и привлечь иностранных инвесторов.

По обсужденным на совещании вопросам отчитались хокимы, предприниматели высказали свои предложения.