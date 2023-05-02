Сотрудничество с SOCAR выйдет на принципиально новый уровень - глава "Узбекнефтегаз"

ТАШКЕНТ /Trend/ - Сотрудничество между компанией "Узбекнефтегаз" и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) с этого года выйдет на принципиально новый уровень.

Об этом Trend сказал председатель правления "Узбекнефтегаз" Баходир Сиддиков в кулуарах Ташкентского международного инвестиционного форума (TIIF-2023).

"Мы очень активно сотрудничаем с компанией SOCAR уже на протяжении многих лет. Мы дружим как две компании, и у нас очень много направлений, по которым мы больше у SOCAR учимся. Одно из направлений - это введение системы соглашения о разделе продукции (СРП). Как было отмечено сегодня, каждое СРП в Азербайджане утверждается парламентом, то есть носит характер закона. Это одно из направлений, к которому мы тоже стремимся. СРП в Узбекистане так же заключаются от имени государства, но именно в целях придания гарантии по изменениям. Это станет большим, серьезным шагом для инвесторов", - сказал он.

По словам Сиддикова, у "Узбекнефтегаз" и SOCAR на сегодня налажена совместная система обучения и подготовки кадров в области повышения операционной эффективности.

"Также у нас очень широкое сотрудничество в направлении изучения новых проектов. Пока есть детали, о которых я вам не могу сообщить, однако могу сказать, что с этого года мы начинаем совсем другой уровень взаимоотношений благодаря встрече, которая произошла между главами государств двух стран в начале года. У нас есть четкие поручения по выведению сотрудничества на принципиально новый уровень. Речь идет о совместных инвестициях и совместных проектах. Мы сейчас рассматриваем вопрос совместного трейдинга. Мы знаем об очень успешном опыте SOCAR Trading. Уже на днях планируем направить свою группу для обмена опытом по трейдинговым направлениям. Я считаю, что в ближайшем будущем мы увидим такие серьезные этапы", - добавил Сиддиков.