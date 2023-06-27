Китайская компания поставит в Узбекистан фотоэлектрические модули

БАКУ /Trend/ - Китайская компания Tongwei Solar, специализирующаяся на производстве солнечных элементов и пластин, подписала договор с узбекской компанией Yashil Energiya, сообщает Trend.

Это соглашение предусматривает поставку фотоэлектрических модулей для маломасштабных возобновляемых источников энергии в Узбекистане.

Ожидается, что эти модули будут установлены на социальных объектах, государственных учреждениях и других организациях. Планируется достичь совокупной мощности установок в размере 300 МВт.

Отметим, что компания Tongwei Solar является ведущим производителем солнечных элементов (ячеек) и пластин для них. Модули китайской компании широко используются в различных проектах по производству фотоэлектрической энергии на международных рынках разных регионов.

Годовая производственная мощность солнечных панелей Tongwei превышает 45 ГВт, в то время как общая производственная мощность солнечных элементов превышает 100 ГВт в год.

Ранее в Центре экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Узбекистана сообщили, что Китай и Узбекистан имеют большой потенциал для расширения сотрудничества в области альтернативной энергетики.

ЦЭИР подчеркнул важность сотрудничества с известными китайскими компаниями JinkoSolar Holding Company, JA Solar Technology Company, Trina Solar Company, LONGi Green Energy Technology Company, Suntech для стимулирования роста энергетического сектора Узбекистана.

Как сообщил центр, создание совместных предприятий с этими компаниями позволит наладить производство солнечных панелей в Узбекистане.

Кроме того отмечается, что партнерство с Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. открывает возможность для сотрудничества в производстве ветряных турбин в Узбекистане.