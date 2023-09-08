В Узбекистан экстрадированы двое разыскиваемых Интерполом

БАКУ /Trend/ - Два человека, находившихся в международном розыске по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах, доставлены из ОАЭ в Узбекистан, передает Trend со ссылкой на Национальное центральное бюро Интерпола в Узбекистане.

Мужчины были обнаружены на территории Объединённых Арабских Эмиратов в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками бюро Интерпола Ташкента и Абу-Даби.

Отмечается, что разыскиваемые были переданы сотрудникам правоохранительных органов Узбекистана и доставлены в столицу страны.