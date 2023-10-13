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Узбекистан приобретет у южнокорейской компании высокоскоростные электропоезда

Узбекистан Материалы 13 октября 2023 02:43 (UTC +04:00)
Узбекистан приобретет у южнокорейской компании высокоскоростные электропоезда

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Узбекистан приобретет 6 высокоскоростных электропоездов у южнокорейской компании Hyundai Rotem, следует из постановления президента Узбекистана "О мерах по коренному реформированию сферы железнодорожного транспорта Республики Узбекистан", передает Trend.

Согласно информации, для финансирования этой сделки Узбекистан получит кредит от Фонда развития экономического сотрудничества Южной Кореи в размере 185 миллионов евро, сроком погашения в 35 лет.

Этот кредит предусматривает 10-летний период, в течение которого нет обязательств по выплате процентов, и процентная ставка составляет всего 0,1% годовых.

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