Узбекистан близок к подписанию контракта с "Росатом"

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что работа над контрактом по строительству атомной электростанции (АЭС) в Узбекистане находится на завершающей стадии, передает Trend.

Согласно информации, в ходе выступления на форуме "Примаковские чтения" Лихачев отметил, что в 2019 году "Росатом" и Узбекистан достигли соглашения по основным вопросам, несмотря на прерывание многих процессов из-за пандемии.

Он подчеркнул, что проект в Узбекистане не был приостановлен, и работа над контрактом идет достаточно интенсивно. Сообщается, госкорпорация "Росатом" предложила Узбекистану дополнительные варианты, включая вопросы малой мощности и подготовки кадров. Лихачев выразил уверенность, что подписание контракта не за горами.