Узбекистан и Катар обсудили активизацию межпарламентских связей

БАКУ /Trend/ - 19 декабря председатель Сената Олий Мажлиса (парламент) Узбекистана Танзила Нарбаева встретилась с Генеральным секретарем Консультативного совета Государства Катар Ахмадом Насиром Аль-Фадалой, передает Trend.

Согласно информации, на встрече был обсужден широкий спектр сотрудничества между Узбекистаном и Катаром, а также перспективы укрепления межпарламентских связей. Торговля и инвестиции между странами растут, воплощаются крупные совместные проекты. Стороны отметили, что экономические показатели, в частности, объем взаимной торговли, не в полной мере отражают возможности государств и имеющийся потенциал и возможности достаточны для его увеличения в разы.

Подчеркнуто, что необходимо активизировать межпарламентские связи, объединив усилия двух государств. Для этого предложено установить регулярные взаимные визиты и в кратчайшие сроки разработать проект документа о межпарламентском сотрудничестве.

В результате встречи достигнута договоренность о развитии взаимодействия в рамках различных международных организаций и парламентских структур.