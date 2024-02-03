Узбекистан намерен значительно увеличить экспорт сельхозпродукции

БАКУ /Trend/ - Узбекистан намерен увеличить экспорт сельхозпродукции до $3,5 миллиарда.

Об этом было сказано в ходе совещания под руководством президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, посвященного развитию сельского хозяйства и продовольственных отраслей в стране. В 2023 году объем сельского хозяйства вырос на 4,1%, достигнув экспорта на почти $2 миллиарда. Однако экспортный потенциал еще не полностью реализован, и президент уделил внимание задачам в плодоовощной отрасли, передает Trend.

Задачи включают поиск новых потенциальных рынков и организацию заготовки продукции для экспорта. Приняты меры по защите растений, проведен анализ почвы, и цифровизированы процессы в этой области. За последние годы получено 620 фитосанитарных разрешений на экспорт продукции в 80 стран мира.

Обсуждены планы на текущий год, включая увеличение экспорта сельхозпродукции до $3,5 миллиарда, расширение производства плодоовощей, винограда и зернобобовых. Предусматривается создание 20 мобильных лабораторий в регионах, цифровизация процессов оборота пестицидов и внедрение новых методов биологической борьбы с насекомыми-вредителями.