Qatar Airways ознакомилась с туристическим потенциалом Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Была проведена виртуальная презентация туристического потенциала Узбекистана для более чем 100 руководителей офисов авиакомпании Qatar Airways по всему миру, передает Trend.

Согласно информации, мероприятие было организовано в связи с запуском прямых рейсов авиакомпании Qatar Airways по маршруту Доха–Ташкент с июня 2024 года.

В мероприятии приняли участие представители Комитета по туризму при министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана, а также посольства Узбекистана в Катаре.

Для участников были организованы презентации о туристических возможностях Узбекистана, представлена подробная информация о богатой истории страны, ее древних городах и культурных традициях, а также о условиях, созданных в стране для комфортного отдыха туристов.