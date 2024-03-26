Узбекистан существенно увеличил импорт энергоносителей

БАКУ /Trend/ - За первые два месяца 2024 года импорт природного газа в Узбекистан увеличился в 95,6 раза, достигнув $166,7 млн, передает Trend.

Одновременно отмечается рост импорта нефти, угля и электроэнергии. Согласно официальной статистике, в январе-феврале стоимость закупок нефти составила $302,9 млн. (увеличение на 5,3%), угля – $42 млн. (рост на 43,6%), электроэнергии – $36,4 млн. (увеличение в 2 раза).

По данным официальной статистики, за два месяца 2024 года производство природного газа в стране сократилось на 454 млн. кубометров по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 7705 млн. кубометров, производство нефти снизилось на 8,8 тыс. тонн (до 118,5 тыс. тонн), производство угля уменьшилось на 23 тыс. тонн (до 659 тыс. тонн).