В Узбекистане зафиксирована рекордно низкая инфляция

БАКУ /Trend/ - В марте 2024 года в Узбекистане была зафиксирована рекордно низкая инфляция за последние восемь лет, составившая 0,67%, согласно отчету Агентства статистики при президенте, передает Trend.

Этот уровень инфляции является самым низким с марта 2016 года, когда он составил 0,5%. В марте 2017 года он достиг 1%, в 2018 году - 1,1%, в 2019 году - 1,2%, в 2020 году - 1,32%, в 2021 году - 0,84%, в 2022 году - 1,53%, а в 2023 году - 1,01%.

В годовом выражении, к марту 2023 года, инфляция снизилась до 7,98%, что является минимумом с мая 2016 года, когда она составляла 7,7%.

Цены на продовольственные товары в марте выросли на 0,8%, на непродовольственные товары - на 0,5%, а стоимость платных услуг увеличилась на 0,7%.

Среди продовольственных товаров цены на яйца упали на 2,3%, на подсолнечное масло - на 1,1%, на говядину - на 0,2%, а на баранину - на 0,1%. Однако цены на рис выросли на 0,9%, на молоко - на 2,6%, на сахар - на 1,9%, а на муку - на 0,9%.

В годовом выражении цены на молоко возросли на 11,6%, на яйца - на 10,3%, на сахар - на 7,2%, а на рис - на 26,7%.

Среди плодоовощных товаров в марте цены на болгарский перец выросли на 23,9%, на капусту - на 8%, на помидоры - на 5,3%, на лимоны - на 4,9%, на баклажаны - на 4,7%, на огурцы - на 4%, на морковь - на 3,4%, на лук - на 1,8%, а на картофель - на 1,3%.

Цены на алкогольные напитки в марте увеличились на 0,98%, на табачные изделия - на 0,5%, а на сигареты - на 2,6%.

Тарифы на вывоз бытовых отходов в Джизакской области были повышены, что привело к увеличению средней цены на услуги на 2,5%.

Стоимость авиа- и железнодорожных билетов также увеличилась в марте на 2,6% и 2,2% соответственно. Авиаперелеты по международным направлениям подорожали на 2,9%, а внутренние авиаперелеты - на 1,8%. Цены на железнодорожные перевозки за год увеличились на 34,1%, а на авиаперелеты - на 11,9%.

В феврале цены на бензин увеличились на 0,1%, пропан подешевел на 3,3%, а цены на метан остались неизменными.