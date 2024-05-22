Узбекистан и Бангладеш подпишут соглашение о воздушном сообщении

БАКУ /Trend/ - В Эр-Рияде проходит третий Международный форум авиации будущего FAF 2024, организованный Главным управлением гражданской авиации Саудовской Аравии, передает Trend.

Согласно информации, по личному приглашению главы авиационной администрации Саудовской Аравии на форуме участвует делегация Узбекистана во главе с директор Агентства «Узавиация» Тахиром Назаровым

Сообщается, что в рамках форума директор Агентства провел встречи с руководителями авиационных администраций Китая и Бангладеш.

С китайской делегацией был обсужден и на рабочем уровне согласован вопрос проведения второго раунда переговоров между авиационными властями Узбекистана и Китая в рамках Конференции гражданской авиации, которая запланирована на июнь этого года в городе Сиань, Китай.

Во время встречи с представителями Бангладеш узбекская делегация была проинформирована о завершении внутригосударственных процедур согласования по подписанию двустороннего Соглашения о воздушном сообщении.

Стороны договорились определить дату и место подписания данного документа в установленном порядке.