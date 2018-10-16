Иран и Индия вскоре начнут использование порта Чабахар

Нью-Дели и Тегеран решили начать реализацию одной фазы порта Чабахар на юго-востоке Ирана перед началом нового раунда санкций США против Ирана 4 ноября, передает во вторник ИРНА со ссылкой на индийские СМИ.

Сообщается, что в результате визита иранской делегации в Индию обе стороны решили ускорить операцию строительства и ввести в эксплуатацию одну фазу порта Чабахар.



Власти Индии сообщили, что проект развития порта Чабахар был отложен из-за санкций США против Ирана, и были предприняты усилия по созданию механизма оплаты для стратегически важного порта Чабахар через банковские каналы двух стран.



Порта Чабахар находится на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан, на берегу Оманского залива.



Сегодня порт Чабахар – крупный ирано-индийский проект, старт которому был дан в 2015 г.



В рамках подписанного меморандума между 2 странами Индия возьмёт в лизинг на 10 лет 2 терминала 1-й фазы порта Чабахар.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.