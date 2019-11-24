В Иране арестованы около 180 зачинщиков беспорядков

24 ноября 2019 12:54 (UTC+04:00)

Силы внутренней безопасности Ирана арестовали около 180 наиболее активных зачинщиков беспорядков, которые прошли в минувшие дни. Об этом в воскресенье сообщило агентство Fars, ссылаясь на представителя этих сил, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, эти лица обвиняются в "нападениях на здания государственных учреждений, поджогах, атаках на полицейские участки или военные объекты, а также в проведении кампаний по привлечению граждан к антигосударственным мероприятиям". Представитель сил внутренней безопасности добавил, что процесс выявления и задержания нарушителей общественного порядка продолжается.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза - с 15 тыс. риалов ($0,09) до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр. На 50% (до 15 тыс. риалов) выросла льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека. Согласно новым правилам, владелец автомобиля может получить до 60 л бензина в месяц по этой цене, владелец мотоцикла - 25 л. Отдельная квота предусмотрена для таксистов - 400 л.

После этого решения в ряде городов Ирана прошли протестные акции, произошли столкновения с полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были зарегистрированы в сотне населенных пунктов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Иране задержали около 180 лидеров беспорядков
Иран 01:21
Помпео пообещал усилить санкции против Ирана
США 23 ноября 19:59
Иран пообещал "сокрушительный ответ" странам, причастным к беспорядкам
Политика 23 ноября 18:40
Ирак восстановил работу КПП на границе с Ираном
Иран 23 ноября 18:21
В Турции произошло землетрясение
Турция 23 ноября 08:01
США вводят санкции в отношении министра информационно-коммуникационных технологий Ирана
Политика 23 ноября 03:15
Лента новостей
В Баку завтра сохранится дождливая погода
Общество 13:56
В Афганистане при нападении талибов погибли восемь силовиков
Другие страны 13:42
Ирак усилил меры безопасности на границе с Сирией
Арабские страны 13:12
Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC, победив Ортиса во второй раз
Спорт 12:25
Два человека пропали без вести в результате ливней и наводнений на юге Франции
Европа 12:07
В Южной Корее попросили папу Римского встретиться с лидером КНДР
В мире 11:46
В Ираке три человека погибли при разгоне демонстраций
Арабские страны 11:25
Цена вопроса – честь: в какую игру попала Гюльтекин (ФОТО)
Культура 11:10
Движение поездов бакинского метро в направлении "Улдуз-Ази Асланов" восстановлено
Общество 10:48