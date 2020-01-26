В Иране экстренно приземлился загоревшийся в полете самолет

Самолет в Иране загорелся во время полета и экстренно сел, обошлось без пострадавших, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в воскресенье во второй половине дня: у воздушного судна, вылетевшего из Горгана на севере страны в Тегеран, загорелся двигатель.

Пилотам удалось посадить самолет, состояние всех пассажиров нормальное.

Накануне пассажирский самолет иранской авиакомпании Iran Airtour из-за технической неполадки вынужденно сел в Тегеране, откуда он вылетел в Стамбул, тогда никто не пострадал.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.