В Иране произошло обрушение шахты, есть погибшие
БАКУ /Trend/ - На юго-востоке Ирана произошло обрушение шахты, передает Trend со ссылкой на иранские СМИ.
Инцидент произошел в районе города Ходжедк, расположенного в провинции Керман. В результате обрушения погибли четыре человека. Госпитализирован один пострадавший.
Причины происшествия выясняются.
Лента новостей
Ухудшение экономической обстановки в Армении вынуждает власти вести более наступательную внешнюю политику - российское издание
Армении не удастся спровоцировать Россию на какие-либо боевые действия против Азербайджана - российское издание
Железная дорога «Казахстан - Туркменистан - Иран» способствует дальнейшему развитию международного сотрудничества
Наблюдение за парламентскими выборами в Грузии должно быть как можно более сильным и всеобъемлющим - посол
Валерий Гергиев хочет показать балет азербайджанского композитора в Санкт-Петербурге и Москве (ФОТО)
В Азербайджане рекомендуется вакцинировать от гриппа наиболее подверженных риску заражения коронавирусом
Состоялась встреча в формате видеоконференции между спикерами парламентов Азербайджана и Пакистана (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса встретилась с абитуриентами, показавшими высокие результаты на вступительных экзаменах (ФОТО)