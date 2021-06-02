Корабль ВМС Ирана загорелся в ходе учебной миссии в Персидском заливе
Пожар вспыхнул на одном из кораблей Военно-морских сил Ирана во время учебной миссии в Персидском заливе. Об этом в среду сообщило агентство Fars, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, весь экипаж в присутствии аварийно-спасательной бригады благополучно эвакуировался на берег.
Как уточняет агентство, инцидент произошел неподалеку от расположенного в Оманском заливе порта Джаск. Причины возгорания не называются.
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