Производство телевизоров в Иране в первом квартале выросло на 19,9 процента

Производство телевизоров в Иране в первом квартале текущего 1400 иранского календарного года (21 марта - 21 июня) выросло на 19,9 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает IRNA со ссылкой на данные, опубликованные Министерство промышленности, горной промышленности и торговли, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

По данным министерства, за три месяца текущего года произведено 269 тысяч телевизоров.

Производство бытовой техники в Иране увеличилось на 29,4 процента в первом квартале текущего года по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Как сообщается, за три месяца текущего года выпущено более 1,048 миллиона комплектов указанной продукции.

Между тем, за последний иранский календарный год (закончившийся 20 марта) в стране было произведено более 15 миллионов комплектов бытовой техники, что на 78 процентов больше, чем в предыдущем году.

На текущий год запланирован рост производства и экспорта бытовой техники.