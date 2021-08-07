Грузооборот иранского порта Шахид Раджаи вырос на 16%

Погрузка и разгрузка товаров в порту Шахид Раджаи, крупнейшем и наиболее оснащенном контейнерном порту Ирана, за четыре месяца до 22 июля выросли на 16 процентов по сравнению с соответствующим показателем предыдущего года, сообщил чиновник провинции, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Алиреза Мохаммади, генеральный директор портового и морского департамента южной провинции Хормозган, сообщил, что в порту было загружено и выгружено 563 908 двадцатифутовых единиц грузов (TEU), сообщает IRNA.

Чиновник также сообщил, что с начала текущего иранского года (21 марта) в порт зашли 550 контейнеровозов.

По словам представителя Портовой и морской организации (PMO), за первые четыре месяца текущего года в иранских портах было загружено и выгружено 46,2 миллиона тонн товаров.

Этот показатель увеличился на 9,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было загружено и разгружено 42,07 миллиона тонн товаров, сказал директор PMO по делам портов Раванбахш Бехзадян.

Погрузочно-разгрузочные работы в контейнерном секторе составили 6,66 млн. тонн, навалом - 13,69 млн. тонн, наливом - 1,47 млн. тонн, генеральных грузов - 6,89 млн. тонн и нефтепродуктами - 17,46 млн. тонн, - добавил Бехзадян.

По его словам, объем погрузки и разгрузки наливных грузов за четыре месяца увеличился на 39,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом этот показатель увеличился на 25,3 процента и 22,7 процента для генеральных и нефтеналивных грузов, соответственно.