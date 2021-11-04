Внешнеторговый оборот Ирана за 7 месяцев вырос на 81%

Глава таможенного управления Исламской Республики Иран Мехди Мирашрафи заявил в четверг, что объем торговли Ирана увеличился на 81 процент в течение первых семи месяцев текущего 1400 иранского календарного года (21 марта - 28 октября) по сравнению с тем же периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Мирашрафи оценил объем экспортированных товаров за этот период в 98,7 миллиона тонн, заявив, что общая стоимость экспортированных товаров составила 27,1 миллиарда долларов.

Он отметил, что импортировано более 23,5 миллиона тонн товаров на сумму 27,7 миллиарда долларов.

Он также отметил, что основными направлениями экспорта Ирана являются Китай с 7,7 млрд. долларов на первом месте, Ирак с 5,5 млрд. долларов на втором месте, Турция с 3,4 млрд. долларов и ОАЭ с 2,6 млрд. долларов на третьем и четвертом местах, соответственно.