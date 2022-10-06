Иран начнет добычу полезных ископаемых в афганской провинции Гор в течение месяца, сообщило агентство Fars News со ссылкой на местных чиновников, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Иранская компания подписала контракты на начало добычи свинца и цинка в Горе.

Эбрахим Джамили, глава Комиссии по шахтам и горнодобывающей промышленности Палаты торговли, промышленности, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства Ирана, заявил, что частный сектор Ирана планирует инвестировать в шахты Афганистана, Ирака, Казахстана, Кыргызстана и Азербайджана.