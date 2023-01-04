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Офицера Корпуса стражей исламской революции застрелили возле его дома в Тегеране

Иран Материалы 4 января 2023 07:26 (UTC +04:00)
Офицера Корпуса стражей исламской революции застрелили возле его дома в Тегеране

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Власти Ирана сообщили в среду об убийстве одного из высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в Тегеране. Телеканал Al Alam, передавший заявление полицейского департамента столицы, отметил, что он был найден застреленным возле собственного дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Убийцы выпустили по военнослужащему четыре пули с близкого расстояния. О причинах расправы пока никаких официальных версий не выдвигается. Известно, что офицер КСИР участвовал в подавлении уличных акций протеста.

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