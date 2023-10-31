Россия заинтересована в развитии торгового сотрудничества с Ираном

БАКУ /Trend/ - Заместитель главы Таможенной службы Ирана по таможенным вопросам Форуд Аскари на встрече в Москве с и.о. главы Федеральной таможенной службы России Русланом Давыдовым подчеркнул важность двустороннего сотрудничества для упрощения торговых операций через зеленый коридор, передает Trend.

Он отметил, что упрощение и ускорение таможенных процедур для бизнес-сообщества и введение специальных мер, согласованных таможенными службами обеих стран для заинтересованных сторон, будет способствовать ускорению и упрощению торговых отношений.

Форуд Аскари предложил создать совместную рабочую группу с участием представителей таможенных служб Ирана и России, которая будет изучать соответствующие вопросы и принимать эффективные решения.

И.о. главы Федеральной таможенной службы России также назвал Иран стратегическим партнером России и подчеркнул, что Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Ираном, особенно в сфере торговли.

Руслан Давыдов также подчеркнул необходимость максимальной активизации зеленого таможенного коридора и увеличения числа лицензированных таможенных операторов для ускорения развития торгового сотрудничества.