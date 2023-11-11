Назван объем ненефтяного экспорта Ирана за семь месяцев

БАКУ /Trend/ - Ненефтяной экспорт Ирана за первые семь месяцев текущего иранского календарного года (с 21 марта по 22 октября) в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) составил 3,7 миллиарда долларов, сообщил глава Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA) Мохаммад Резвани-Фар, передает Trend.

Он также отметил, что ОАЭ стали третьим по величине направлением для экспорта ненефтяных товаров из Ирана за упомянутый семимесячный период.

Он также уточнил, что ОАЭ стали главным источником импорта в Иран, экспортировав в эту страну ненефтяные товары на сумму 11 миллиардов долларов за первые семь месяцев текущего года.