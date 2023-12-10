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Глава ЦБ Ирана прибыл в Оман

Иран Материалы 10 декабря 2023 22:31 (UTC +04:00)
Глава ЦБ Ирана прибыл в Оман

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Руководитель Центрального банка Ирана, Мохаммадреза Фарзин, прибыл в Маскат, столицу Омана, с целью развития международного сотрудничества в банковской деятельности, передает Trend.

Встреча и переговоры с оманскими представителями направлены на укрепление финансового и банковского взаимодействия, а также на расширение торговых и экономических связей между Ираном и Оманом.

В поездке в Оман также участвует Мехди Сафари, заместитель министра иностранных дел по экономической дипломатии. Ранее Мохаммадреза Фарзин также посетил Катар и ОАЭ с целью укрепления банковского сотрудничества.

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