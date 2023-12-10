Глава ЦБ Ирана прибыл в Оман

БАКУ /Trend/ - Руководитель Центрального банка Ирана, Мохаммадреза Фарзин, прибыл в Маскат, столицу Омана, с целью развития международного сотрудничества в банковской деятельности, передает Trend.

Встреча и переговоры с оманскими представителями направлены на укрепление финансового и банковского взаимодействия, а также на расширение торговых и экономических связей между Ираном и Оманом.

В поездке в Оман также участвует Мехди Сафари, заместитель министра иностранных дел по экономической дипломатии. Ранее Мохаммадреза Фарзин также посетил Катар и ОАЭ с целью укрепления банковского сотрудничества.