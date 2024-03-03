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Иран планирует нарастить добычу газа до 1,3 млрд куб. м в сутки

Иран Материалы 3 марта 2024 17:15 (UTC +04:00)
Иран планирует нарастить добычу газа до 1,3 млрд куб. м в сутки

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Иран планирует увеличить добычу газа до 1,3 миллиарда кубических метров в сутки в течение ближайших пяти лет. Об этом заявил министр нефти Исламской Республики Иран, Джавад Оуджи, на VII саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Алжире, передает Trend.

"Иран намерен увеличить добычу газа с текущих 1,07 миллиарда кубических метров в сутки до 1,3 миллиарда кубических метров", - сообщил Оуджи.

Он также добавил, что для достижения этой цели Иран направит более $80 миллиардов в развитие газодобывающего комплекса.

Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) - межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. В его состав входят 13 государств, контролирующих значительную часть мировых запасов и экспорта газа, включая такие страны, как Россия, Иран и Катар.

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